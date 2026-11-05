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Okul bahçesinde ağaç yakan öğrencilere ibretlik ceza!

İzmir’in Konak ilçesindeki bir okul bahçesinde 2 öğrenci ağacı ateşe verip o anları video çekip kahkahalarla kayıt altına almıştı. Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından gözaltına alınan öğrencilere mahkeme ibretlik ceza verdi.

Okul bahçesinde ağaç yakan öğrencilere ibretlik ceza!

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde iki öğrenci okulun bahçesindeki bir palmiye ağacını ateşe verip ardından alevlerin karşısına geçerek kahkahalarla poz verdi ve bu anları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Alevlerin kısa sürede ağacı sarmasına aldırış etmeyen bazı öğrenciler, tehlikeli durumu eğlenceye dönüştürdü. Görüntülerde gençlerin, "Palmiye yaktılar" diyerek alkış tuttuğu, bir diğerinin ise "Profesyonel yaktı" ifadeleriyle gülerek video çektiği görüldü.

Okul bahçesinde ağaç yakan öğrencilere ibretlik ceza! 1

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaktıkları ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrencilerin o anları ise büyük tepki topladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturmada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 2 çocuğun kimliğini tespit ederek gözaltına aldı.

Emniyetteki adli işlemlerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'na sevk edilen 2 kişinin adli süreçteki durumu netleşti.

Okul bahçesinde ağaç yakan öğrencilere ibretlik ceza! 2

50'ŞER AĞAÇ DİKECEKLER

Mahkemede hakim karşısına çıkarılan 2 çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi. Yaptıkları davranışla tepkilerin odak noktası olan öğrencilere ibret niteliğinde bir yaptırım uygulandı. 2 çocuk, 50'şer adet fidan dikme şeklinde uygulanan adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi.

Okul bahçesinde ağaç yakan öğrencilere ibretlik ceza! 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir okul öğrenci ağaç
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