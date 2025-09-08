Okul çevreleri denetimi gerçekleştirildi

Faaliyet kapsamında il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevreleri ile park, bahçe ve metruk binalar kontrol edildi. Okul çevresinde bulunmasına rağmen okul ile ilgisi olmayan şahıslar da denetim kapsamında yakından takip edildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetim, 93 unsur ve 343 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak il genelinde gerçekleştirildi. Jandarma yetkilileri, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin güvenli eğitim ortamına erişimini sağlamak ve olabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

(İHA)

