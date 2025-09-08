HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Okul çevreleri denetimi gerçekleştirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile ve Çocuk Kısmı koordinesinde, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetimi yapıldı.

Okul çevreleri denetimi gerçekleştirildi

Faaliyet kapsamında il genelindeki tüm ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının çevreleri ile park, bahçe ve metruk binalar kontrol edildi. Okul çevresinde bulunmasına rağmen okul ile ilgisi olmayan şahıslar da denetim kapsamında yakından takip edildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Denetim, 93 unsur ve 343 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak il genelinde gerçekleştirildi. Jandarma yetkilileri, bu tür faaliyetlerin öğrencilerin güvenli eğitim ortamına erişimini sağlamak ve olabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralıMardin’de seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı
Mersin'de kuvvetli yağış, su taşkınlarına neden olduMersin'de kuvvetli yağış, su taşkınlarına neden oldu

Anahtar Kelimeler:
okul denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

'Kafa kesme videoları' detayı kan dondurdu

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Mourinho'dan sosyal medyada olay hareket! Fenerbahçelileri çok kızdırdı...

Gürsel Tekin: "Yarın da bu binaya geleceğim, bu bina bizde yani"

Gürsel Tekin: "Yarın da bu binaya geleceğim, bu bina bizde yani"

Erdoğan, CHP'yi uyardı: "Eyvallah demeyiz"

Erdoğan, CHP'yi uyardı: "Eyvallah demeyiz"

Kredi miktarı yükseliyor: Bu yaş aralığındakiler dikkat

Kredi miktarı yükseliyor: Bu yaş aralığındakiler dikkat

Fransa'da hükümet düştü; Macron istifa edebilir

Fransa'da hükümet düştü; Macron istifa edebilir

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.