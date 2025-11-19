HABER

Okul çevreleri ve servis araçlarında eş zamanlı denetim

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetleme Uygulaması" kapsamında geniş çaplı bir denetim yapıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM, TEM, Güvenlik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinden oluşan toplam 16 ekip ve 48 personel uygulamada görev aldı.

Gerçekleştirilen denetimlerde 415 şahıs sorgulanırken;

44 servis aracı, 31 kafe/kahvehane, 10 metruk bina, 5 iddia bayi, 29 market/büfe, 55 park ve bahçe, 7 içki kullanılan mekân, 5 internet salonu, 1 playstation salonu kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Emniyet yetkilileri, "Öğrencilerimizin güvenliği için denetimlerimiz devam edecektir." açıklamasında bulundu. Kaynak: İHA

