Okul çevrelerinde 'internet kafe' hamlesi: Genelge yayımlandı! İşte yeni eğitim yılı için alınan tedbirler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni eğitim yılına yönelik asayiş ve trafik tedbirlerini açıkladı. Okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik ekipleri, yaya geçitleri ve hız kuralları için denetim yapacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için asayiş ve trafik tedbirleri genelgesinin yayımlandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için gereken tedbirlerin alındığını belirtti. Buna göre okul servis araçları, şoförler ve rehber personeller üzerinde daha fazla denetim yapılacak.

TRAFİK DENETİMLERİ YAPILACAK

Okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik ekipleri, yaya geçitleri ve hız kuralları için denetim yapacak.

Okul servis şoförlerine, rehber personele, öğretmenlere ve velilere trafik eğitimi verilmeye devam edilecek. Valiler ve kaymakamlar, okul güvenliğiyle ilgili toplantılar düzenleyecek.

Bu toplantılarda, uyuşturucu ile mücadele ve servis araçlarının sorunları ele alınacak. Ayrıca, öğrencilere kişisel güvenlik, suçtan korunma ve siber güvenlik eğitimleri verilecek.

İNTERNET KAFELERE YÖNELİK DENETİM DE ARTIRILACAK

Yerlikaya, okul yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirmelerde bulunacaklarını aktardı. Okul çevrelerinde güvenlik kameralarının kurulması ve internet kafelere yönelik denetimlerin artırılması da planlanıyor.

Yeni eğitim öğretim yılının, çocuklar, gençler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını diledi.

