Okul müdürlerine saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı!

Eğitim Bir Sen Bitlis Şubesi de saldırıyı protesto etmek amacıyla olayın yaşandığı Abdurrahman Gazi İlkokulu önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika yönetiminden Abdurrahman Yaşasın tarafından okunan açıklamada, "Ahlat'ta görev yapan okul müdürü üyelerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı kınamak, eğitim camiasına yönelen şiddete karşı duruşumuzu göstermek ve dayanışmamızı ifade etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Eğitim kurumları; bilginin, emeğin, sabrın ve geleceğin inşa edildiği kutsal mekânlardır. Bu kurumların yöneticileri ve çalışanları ise toplumun yarınlarını yetiştirmek gibi ağır bir sorumluluğu omuzlarında taşıyan fedakâr insanlardır. Böylesine kutsal bir görevi yerine getiren eğitim yöneticilerine yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz ve hiçbir şekilde kabul edilemez. Ahlat'ta okul müdürü üyelerimize yönelik gerçekleştirilen saldırı yalnızca bireylere yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı; eğitime, kamu hizmetine, devlet otoritesine ve toplumun ortak değerlerine yönelmiş açık bir tehdittir. Eğitim çalışanlarının görevlerini huzur ve güven ortamı içerisinde yerine getirememesi, doğrudan doğruya geleceğimizin zarar görmesi anlamına gelmektedir. Şiddeti meşrulaştıran ve sorun çözme yöntemi olarak gören anlayış toplumsal barışa zarar vermekte, kamu düzenini zedelemektedir. Eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği sağlanmadan sağlıklı bir eğitim ortamından söz etmek mümkün değildir. Nitekim Eğitim-Bir-Sen'in girişimleriyle Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda eğitimcilere yönelik şiddet suçlarına verilen cezalar artırılarak caydırıcılık güçlendirilmiştir. Bizler eğitim çalışanları olarak sorunların diyalogla, hukuk çerçevesinde ve karşılıklı anlayışla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Şiddetin hiçbir türünü kabul etmiyor, eğitim camiasına yönelen her türlü saldırının karşısında kararlılıkla durduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Yetkili mercilerden beklentimiz; bu saldırının tüm yönleriyle araştırılması, sorumluların hukuk önünde gerekli cezayı alması ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için caydırıcı tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesidir. Eğitim çalışanlarının güvenliğinin sağlanması yalnızca bireysel bir hak değil, aynı zamanda kamusal bir zorunluluktur. Bugün burada sergilediğimiz birlik ve dayanışma, eğitim çalışanlarının yalnız olmadığının en güçlü göstergesidir. Eğitim camiasına yönelen her türlü saldırının karşısında durmaya, meslektaşlarımızın yanında olmaya ve hukuki sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Unutulmamalıdır ki; eğitim çalışanına uzanan el, toplumun geleceğine uzanmış sayılır. Bu vesileyle saldırıya maruz kalan okul müdürü üyelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendilerine ve tüm eğitim camiasına geçmiş olsun diyoruz. Şiddetin olmadığı, güvenli ve saygı temelli bir eğitim ortamı için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Basın açıklamasına Eğitim Bir Sen Bitlis Şube Başkanı Tahir Yoldaş, İlçe Başkanı Murat Yılmaz ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır