Okul müdürü Dursun Gülseren'den acı haberi: Voleybol maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Kütahya’nın Simav ilçesi İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Dursun Gülseren voleybol maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Okul müdürü Dursun Gülseren'den acı haberi: Voleybol maçında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Müdür Dursun Gülseren (61), katıldığı voleybol turnuvası maçında verilen arada dinlenirken fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları tarafından Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan Müdür Gülseren, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
İlçede eğitim ve öğretim dünyasında başarıları hizmetlere imza atan Müdür Dursun Gülseren, Simav ilçesinde 1992 tarihinden bu yana çeşitli okullarda müdür, müdür başyardımcılığı ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptı. 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Simav İbrahim Eren İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü görevine getirilen evli ve üç çocuk babası Gülseren’in ölümü, Simav eğitim camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

