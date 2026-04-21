Okul saldırılarına ilişkin paylaşıma tutuklama

Antalya’nın Alanya ilçesinde, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki 2 okulda düzenlenen saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından destek içerikli paylaşımlar yaptığı öne sürülen H.A. (54) tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 2 okuldaki saldırılara ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlara yönelik çalışma başlattı.
Çalışmada, H.A.'nın sanal medya hesabından saldırıları destekler nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edildi.
Gözaltına alınan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.A. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
