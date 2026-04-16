Okul saldırısında vefat edenler son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden görüntüler: Sınıf arkadaşları yan yana toprağa verildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırı ülkeyi yasa boğdu. Saldırıda; matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Sancak Balal, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil ve Yusuf Tarık Gül hayatını kaybetmişti.

CENAZELER GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybedenlerin naaşları bugün sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Acılı aileler gözyaşları içinde cenazeleri teslim alırken, cenazeler defnedilmek üzere mezarlıklara götürüldü.

Öğrencilerden 11 yaşındaki öğrenci Yusuf Tarık Gül'ün cenazesi Karacasu Kırım Mezarlığı'nda toprağa verildi. Acılı anne ve baba ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in cenazesi de Osmaniye'ye getirildi. Düziçi ilçesinde bulunan Yeşiller Aile Mezarlığı’nda defnedilen Yeşil’in cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Furkan Sancak Balal'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi. Acılı anne evladının tabutuna sarıldı. Balal'ın babası ise yurt dışında olduğu için cenazeye yetişemediğini belirtip vatandaşlara, "Oğlumu yalnız bırakmayın" demişti.

11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

DÖRT SINIF ARKADAŞI YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Saldırıda hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Kerem Erdem Güngör, Zeynep Kılıç ve Bayram Nabi Şişik'in cenazeleri, düzenlenen törenin ardından defnedildi.

KAHREDEN GÖRÜNTÜ

Tören sırasında çocuklarının tabutlarına sarılan aile fertleri gözyaşı döktü. Dört sınıf arkadaşının isimlerinin yazılı olduğu mezar tahtaları ise görenleri kahretti.

Öte yandan saldırı sırasında öğrencilerine siper olan matematik öğretmeni Ayla Kara'nın cenazesi, Tekir Mahallesi'nde bulunan Çarşı Camisi'ne getirildi. Cenaze törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katılırken, Bakan Tekin Ayla öğretmenin acılı eşi Ramazan Kara'yı teskin etti.

(AA-İHA)