Okul servisleri yola çıktı, İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı. Milyonlarca öğrenci, binlerce öğretmen dün ders başı yaptı. Bugün ise öğrenci servisleri trafiğe çıktı. Servislerin de trafiğe çıkmasıyla beraber megakentte trafik yoğunluğu arttı.

Saat 08.05 itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'a çıktı.

D-100'DE TRAFİK YOĞUN

D-100'de Beylikdüzü ile Küçükçekmece arasında yoğun trafik oluştu.

Ankara yönünün devamında Zeytinburnu'ndan başlayan trafik aralıklarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor.

Köprü geçişi sonrası trafikte bir problem olmadığı görüldü.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK DUR KALK İLERLİYOR

Aksi yönde ise köprü trafiği neredeyse Kartal'a kadar uzamış durumda.

D-100'ün Edirne yönünde Avrupa'ya geçildiğinde bir problem bulunmuyor.

TEM'DE YOĞUNLUK

TEM Otoyolu'nun Ankara yönünde yoğunluk Bahçeşehir'den başlıyor. Altınşehir'e kadar devam eden yoğnuluk sonrasında yerini akıcı trafiğe bırakırken, yoğunluk Hasdal'a gelindiğinde yeniden artıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa-Anadolu geçişinse ise bir problem bulunmuyor.

Anadolu-Avrupa geçişinde ise trafik Ataşehir'in de gerisine kadar uzanmış durumda.