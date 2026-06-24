Okulda dağıtılan tavuklu pilav sonrası 84’ü öğrenci 98 kişi rahatsızlandı

Meydan Mahallesi’ndeki Şule Mete Tetik Ortaokulu’nda gençlik şöleni yapıldı. Şölende öğrenci ve velilerine tavuk, pilav, ayran dağıtıldı. Etkinliğin ardından bazı öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

TAVUKLU PILAVDAN SONRA HASTANELİK OLDULAR

Rahatsızlanan öğrenciler ile velileri kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Etkinliğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranların 84’ünün öğrenci, 14’ünün ise öğrenci velisi olduğu belirtildi. Öğrenci ve velilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır