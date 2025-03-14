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  4. Okulda ısınmak için sobanın yanına giden çocuk alev aldı! Vücudunun yüzde 40'ında 3'üncü derece yanık oluştu...

Okulda ısınmak için sobanın yanına giden çocuk alev aldı! Vücudunun yüzde 40'ında 3'üncü derece yanık oluştu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
14.03.2025 13:05
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Adana'nın Aladağ ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencisi D.G., okulda ısınmak için odun sobasının yanına gitti. Bir anda montu alev aldı. 10 yaşındaki çocuğun vücudunun yüzde 40'ında 3'üncü derece yanık oluştu. D.G. tedavi altına alınırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari inceleme başlattı.

Okulda ısınmak için sobanın yanına giden çocuk alev aldı! Vücudunun yüzde 40'ında 3'üncü derece yanık oluştu...

Adana'da yaşanan olay, 11 Mart'ta Aladağ ilçesi kırsal Boztahta Mahallesi'nde meydana geldi. Boztahta Şehit Serdar Yıldırım İlkokulu’nda 3'üncü sınıf öğrencisi D.G. isimli kız çocuğu, ellerini ısıtmak için odun sobasının yanına gitti. Bu sırada iddiaya göre D.G.'nin montu alev aldı.

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PANİĞE KAPILIP DIŞARIYA KAÇTI

Paniğe kapılan D.G., koşarak binanın dışına çıktı. D.G.'nin kıyafetlerinin yandığını gören okul personeli, kendi üstündeki montla müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. D.G. ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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VÜCUDUNUN %40'I YANDI

Yanık ünitesinde tedaviye alınan D.G.'nin vücudunun yüzde 40'ında 3'üncü derece yanık oluştuğu belirlendi. D.G.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili idari inceleme başlattı.

14 Mart 2025
14 Mart 2025

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana yanık okul hastane soba
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