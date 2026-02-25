Öğrencilere 'selefi' yemini okutulduğu iddiasıyla ilgili harekete geçildi

Arnavutköy'de bir okulda 'selefi' yemini okutulduğu iddiası gündem olmuş ve tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili olarak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İlimiz Arnavutköy ilçesindeki bir okulda 23.02.2026 tarihinde çekildiği anlaşılan ve kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin süreç tarafımızca titizlikle takip edilmektedir.

"OKUL İDARESİNİN BİLGİSİ DAHİLİNDE"

Konuya ilişkin yapılan ilk incelemede; söz konusu videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı, daha sonra kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine ilgili paylaşımın kaldırıldığı tespit edilmiştir.

"MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Müdürlüğümüzce müfettiş görevlendirilmiştir.

"GEREKLİ İDARİ İŞLEMLER MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE TESİS EDİLECEKTİR"

Yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler mevzuat çerçevesinde tesis edilecektir"