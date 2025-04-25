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Okulda öğretmeni darp eden 2 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da okulda öğretmene bıçak çekip darp ederek hastanelik eden 2 kişi adliyeye sevk edildi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nin koridorunda dün meydana geldi.

Okulda öğretmeni darp eden 2 kişi adliyeye sevk edildi
Çiğdem Sevinç

Samsun’da okulda öğretmene bıçak çekip darp ederek hastanelik eden 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Atatürk Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nin koridorunda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aynı okulda öğrenciyi bıçakladığı ve okuldan atıldığı öğrenilen M.F.C.(17), yanına arkadaşı A.E.K.’yi (16) de alarak atıldığı okula gitti. Üzerlerinde bıçak bulunan 2 kişi önce okulun tuvaletinde saklandı. Öğrenciler nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert’e (52) tuvalette yabancı 2 kişinin saklandığını söyledi. Öğretmen Umut Deniz Mert, okulun koridorunda karşılaştığı şahısları öğrencilere zarar vermemeleri için okulun dışına çıkmaları konusunda uyardı.

Öğretmene saldıran M.F.C. ve A.E.K., okulun bahçesine kaçtı. Burada da bıçak çektikleri ileri sürülen saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmen, tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan 2 saldırgan, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan M.F.C. ve A.E.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen
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