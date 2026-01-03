HABER

Okullarda suçiçeği alarmı! Veliler tedirgin: Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda uzun zamandır rastlanmayan suçiçeği vakaları yeniden görülmeye başlandı. Hastalık kendisini hemen belli etmediği için öğrenciler arasında yayılma hızı yükseldi. Ailelerin hasta çocuklarını yakından izlemeleri, hangi süreçte doktora başvuracaklarını iyi bilmeleri gerekiyor. İşte semptomları ve ne yapılması gerektiği...

Cansu Akalp

Eskisi gibi sık gündeme gelmese de suçiçeği vakaları yeniden görülmeye başlandı. Çocuğunuzda ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi semptomlar varsa suçiçeğinin ilk belirtileri olabilir.

"İLK BAŞTA KIZARIKLIK OLRAK GÖRÜLÜR"

NTV'nin haberine göre; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Şebnem Aliyeva, “Vücutta gün geçtikçe kabuklaşan döküntüler ortaya çıkar döküntüler ilk başta kızarıklık olarak belirgin olarak görülür ama sonrasında bir iki gün geçtikten sonra içi su dolu kabarcıklar olarak görülür." dedi.

"ÇOCUKLAR BULAŞTIRICIDIR"

Son derece bulaşı olan bu hastalık nedeniyle suçiçeği riski taşıyan çocukların okula gönderilmemesi büyük önem taşıyor.

Aliyeva, “Döküntüler çıkmaya başlamadan önce bile çocuklar bulaştırıcıdır ve okula ve kreşe gitmemeleri gerekir. Çocuğun çünkü toplum için büyük bir tehdit oluşturabilirler. Genelde hafif seyreder ama küçük çocuklarda bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda ve ergenlerde bazen ağır seyredebilir.” diye konuştu.

Döküntü ve oluşan baloncuklara temas etmemek de elbette önemli aksi halde durum daha da ciddileşebilir.

"KAŞIYIP PATLATMASINLAR"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Şebnem Aliyeva, “Baloncukları patlattığında o baloncukların içinde virüsler var ve daha bulaşıcı oluyor. O yüzden baloncukları patlatmaması gerek bazen kaşıntı için çocuklara ilaç öneriyoruz. Kaşımasınlar patlatmasınlar diye bu kabarcıklar yani baloncuklar kabuklanana kadar bulaşıcılık devam eder. O yüzden tam kabuklanma olana kadar çocukların okula ve kreşe gitmesini istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bulaş kendisini hemen belli etmiyor, bu da virüsün daha geç fark edilmesine neden oluyor.

Aliyeva, “Virüs bulaştıktan sonra bir hafta on gün bile sürebilir. Eğer ateş düşürülemiyorsa ciltte iltihaplanma varsa çocuk hiç beslenemiyorsa o zaman mutlaka doktora başvurmamız gerekir.” uyarısında bulundu.

