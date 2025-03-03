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Okullarda yangın eğitimi verildi

03.03.2025 10:45
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Osmaneli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilere yangın güvenliği konusunda eğitim verdi.

Okullarda yangın eğitimi verildi

Eğitimlerde, yangın anında nasıl davranılması gerektiği anlatıldı ve yangın tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Öğrencilerimizin bilinçlenmesi için kontrollü bir şekilde ateş yakılarak yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak aktarıldı. Hayati öneme sahip bu eğitimle, çocuklarımızın muhtemel bir yangın durumunda doğru müdahaleyi öğrenmeleri sağlandı. Osmaneli Belediyesi olarak, halkın güvenliği için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
okul İtfaiye
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