Okulun bodrum katında korkutan yangın

Adıyaman’ın Besni ilçesinde okulun bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Alişar Köyü İlkokulu’nun bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Alişar Köyü İlkokulu’nun bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında bodrum katta bulunan odun, kömür ve kitaplar yanarak zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken bodrum katta hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman
