"Öldün mü?" uygulaması Çin'i salladı: 2 günde bir tıklamazsanız "öldü" sayıyor! 6 bin TL'ye kurdular, şimdi servet istiyorlar

Teknoloji dünyasında yeni ve tuhaf bir uygulama ortaya çıktı. Çin'de 1995 sonrası doğumlu üç gencin geliştirdiği bu uygulama gündem oldu. Uygulamanın adı ise oldukça ürkütücü: "Öldün mü?"

"ÖLDÜN MÜ?" UYGULAMASI VİRAL OLDU

Nefes'te yer alan habere göre; Çin'de "Öldün mü?" adlı yeni bir uygulama kısa sürede büyük ilgi gördü. Uygulama, kullanıcıların iki günde bir, bir butona basarak "hayatta olduklarını" onaylamasını istiyor.

Eğer kullanıcı bu bildirimi yapmazsa uygulama önceden belirlenen acil durum numarasına ulaşıp kişinin başına bir şey gelmiş olabileceğini bildiriyor.

Geçen yıl mayıs ayında piyasaya sürülen uygulama, başta çok dikkat çekmese de son haftalarda özellikle büyük şehirlerde yaşayan gençler arasında hızla yayıldı ve Çin'de en çok indirilen "ücretli uygulama" haline geldi.

Başta ücretsiz olan uygulama artık 8 yuan (1 dolar) karşılığında indirilebiliyor.

SAYILARI 200 MİLYONA ULAŞACAK

Araştırma kuruluşlarına göre Çin'de 2030 yılına kadar yalnız yaşayanların sayısı 200 milyona ulaşabilir. Devlet medyası Global Times'a göre uygulamanın hedef kitlesini tam olarak bu yalnız yaşayan kesim oluşturuyor.

Uygulamanın açıklamasında "Yalnız yaşayan beyaz yakalılar, ailesinden uzakta olan öğrenciler ya da yalnız yaşamayı tercih eden herkes için güvenilir bir yoldaş" ifadeleri yer alıyor.

Uygulamayı indirenlerden biri olan ve ailesinden uzakta Pekin'de yaşayan 38 yaşındaki Wilson Hou, BBC International'a "Bir şey olursa kiraladığım evde kimse fark etmeden ölebilirim diye korkuyorum. Annemi acil durum numarası olarak ekledim" diye belirtti.

ADI TARTIŞMA YARATTI

Hou, uygulamanın adındaki "ölüm" kelimesi nedeniyle yasaklanabileceğinden endişe duyduğunu belirtti. Bazıları "Öldün mü?" isminin uğursuzluk getireceğini savunuyor.

Bazıları ise uygulamanın adının "İyi Misin?" ya da "Nasılsın?" gibi daha olumlu ifadelere çevrilmesini istedi.

Uygulamayı geliştiren Moonscape Technologies de eleştirilere dikkate alarak değişiklik ihtimalini değerlendirdiklerini açıkladı.

Bu arada uygulama uluslararası pazarda "Demumu" adıyla piyasaya sürüldü. ABD, Singapur ve Hong Kong'da ücretli uygulamalar arasında ikinci, Avustralya ve İspanya'da ise dördüncü sırada yer alıyor.

Bunun yurt dışında yaşayan Çinlilerden kaynaklandığı düşünülüyor.

6 BİNE YAPTILAR, 6 MİLYONA SATMAYI PLANLIYORLAR

Uygulamanın kurucuları hakkında bilinenler ise çok sınırlı. 1995 sonrası doğmuş üç kişinin elinden çıkan uygulamanın sadece 1000 yuana (6 bin TL) mal olduğu belirtiliyor.

Ancak şimdi ekip uygulamanın hisselerinin yüzde 10'unu 1 milyon yuana (6 milyon TL) satmayı planlıyor.