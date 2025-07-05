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Öldüren poz: 14 yaşındaki Osman hayatını kaybetti!

Kahreden olay Gaziantep'te yaşandı. Osman Cuma isimli bir çocuk tüfekle poz vermek istediği sırada yanlışlıkla tetiğe bastı. Henüz 14 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öldüren poz: 14 yaşındaki Osman hayatını kaybetti!

Gaziantep'te Suriye uyruklu 14 yaşındaki Osman Cuma, pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek istediği sırada yanlışlıkla tetiğe dokunca silahtan çıkan saçmalarla hayatını kaybetti.

ÖLDÜREN POZ

Acı olay, dün akşam saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşına giden Osman Cuma, iddiaya göre evde gördüğü pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek istedi.

Öldüren poz: 14 yaşındaki Osman hayatını kaybetti! 1

Fotoğraf çekimi sırada Osman Cuma, yanlışlıkla tetiğe dokununca tüfek ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi ile ağır yaralanan Osman Cuma, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Osman Cuma, burada kurtarılamadı.

Öldüren poz: 14 yaşındaki Osman hayatını kaybetti! 2

Osman Cuma'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Gaziantep pompalı tüfek tüfek
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