Öldüren poz: 14 yaşındaki Osman hayatını kaybetti!

Gaziantep'te Suriye uyruklu 14 yaşındaki Osman Cuma, pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek istediği sırada yanlışlıkla tetiğe dokunca silahtan çıkan saçmalarla hayatını kaybetti.

ÖLDÜREN POZ

Acı olay, dün akşam saatlerinde Barak Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşına giden Osman Cuma, iddiaya göre evde gördüğü pompalı tüfekle fotoğraf çektirmek istedi.

Fotoğraf çekimi sırada Osman Cuma, yanlışlıkla tetiğe dokununca tüfek ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi ile ağır yaralanan Osman Cuma, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Osman Cuma, burada kurtarılamadı.

Osman Cuma'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

(DHA)