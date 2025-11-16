Öldüren şakalaşma... 24 yaşındaki genç hayattan koptu: Araçtan çıkanlar şoke etti!

Olay, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara Bulvarında dün gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan Güney (24) ile Metin S. (24), Mertcan T. (23), Bedirhan K.(23) ve Özcan A. (22) eğlenmek amacıyla Atakum ilçesi Akalan Mahallesi’ne gitti.

BAŞINDAN VURULDU

Dönüşte kullandıkları aracın arızalanması üzerine çekici çağırıldı. Araç çekici üzerinde seyir halindeyken silah sesi duyulması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi.

Çekicinin üzerindeki araçta bulunan arkadaşlardan Gökhan Güney pompalı tüfekle başından vurularak ağır yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Güney yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Güney’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

ŞAKALAŞMALARI FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Şüpheli Metin S., hastane önünde ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı ve şakalaşma sırasında olayın gerçekleştiğini iddia etti.

ARAÇTAN CEPHANELİK ÇIKTI

Polis olayın meydana geldiğini araç içinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, ayrıca çekici içinde 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 4 toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

