Olimpiyat Oyunları, Dünya üzerindeki en kapsamlı spor organizasyonudur. Her 4 yılda 1 kez düzenlenir ve 190'dan fazla ülke mücadele eder. Olimpiyat Oyunları sembolündeki halkalar üzerinde insan yaşamı süren kıtaları temsil etmektedir. Olimpiyat Oyunları Antik Yunan'da düzenlenen spor müsabakalarından ilham almaktadır. Modern Olimpiyatların başlangıcı 1896 Paris Olimpiyatları olarak kabul edilmektedir.

Olimpiyatlar spor müsabakalarından ileri bir anlam taşır. Sporun binlerce yıllık tarihini ve sürdürülebilirliğini içermektedir. Teknolojik ve modern imkanlardan evvelden sürdürülen bir geleneğin yaşatılmasıdır. Modern Olimpiyatlardaki geliştirmeler içerisinde geleneksel bağlar önemli görülür. Bu sebeple Olimpiyatların başlangıcı; doğum yeri olan Olimpiya şehrinde yakılan Olimpiyat meşalesiyle başlar. Meşalenin yolculuğu, insan tarihi kadar eski bir inancın ve sosyolojik bağların temsilidir. Olimpiyat meşalesinin sönmesi, sporun sembolizmini zedeleyici bir durum olabilir. Olimpiyat komitesi ve organizasyon yetkililerinin hazırlıklı olduğu bir senaryodur.

Olimpiyat meşalesi yolda sönerse ne olur?

Olimpiyat meşalesi ardında köklü bir inanç sistemi barındırmaktadır. Antik Yunan'da ateş; prometheus tarafından insanlara hediye edilen bir nesnedir. Ateşin bilimsel olarak anlamı da insan medeniyetinin kurulmaya başlamasıdır. Bu sebeple Olimpiyat meşalesinin elden ele yolculuğu, milletler arasında paylaşılan ortak gelişimin, yardımlaşmanın, aidiyet ve kimliğin bir tezahürüdür. Olimpiyat meşalesi geleneksel bağlara saygı duyularak antik koşullarla yakılır. Meşalenin yakılması sırasında kibrit ve çakmak gibi aletler kullanılmaz. Olimpiya kentinde düzenlenen törende parabolik bir ayna kullanılarak güneş ışınlarıyla yakılır. Tören günü havanın elverişli olmaması ihtimaline karşı aynı yöntemle evvelden yakılmış yedek meşaleler mevcuttur.

Meşalenin iç kısmında hava teknolojisinde kullanılan cam bir lamba bulunur. Bu lamba içerisinde saflaştırılmış propan ve bütan karışımı bir gaz kullanılır. Bu sayede kokusuz ve güçlü bir ateş elde edilir. Olimpiyat meşalesinin yolculuğu geçtiği her yerde belirli alanları kapsamaktadır. Yani meşale yolculuğun tamamı boyunca taşınmaz. Genellikle araç ve uçaklarda taşınır. Uçaklarda taşınması için özel izinler alınır ve uçakta dahi olimpiyat meşalesi söndürülmez.

Meşalenin ateşinin her koşulda yanmasının mümkün olmadığı durumlar yaşanabilir. Hava ihtilafı başta gelir. Olimpiyat komitesi bu ihtimale karşı kapsamlı bir plana sahiptir. Ateşin yanında yedek cam lambalar bulunur. Bu lambalar içerisinde ateş mevcuttur. Lambadaki ateşler meşaledeki ateşle aynı yöntem ve yerde yakılmıştır. Yedekler, meşaleye eşlik eden korunaklı sandıklarda saklanır. Hepsi aynı sandığın içine koyulmaz ve aynı kişiler taşımaz. Hatta yedek lambaların taşınması dahi farklı taşıma yöntemleri ile sağlanır.

Olimpiyat komitesi olabilecek herhangi bir olumsuzluğu kapsamlı olarak göz önünde bulundurmaktadır. Meşalenin yolda sönmesi halinde 10-30 saniyelik bir gecikme ile ateş tekrar yakılır. Bu işlem gizli yapılmaz ve kameralar önünde gerçekleştirilir. Çünkü Olimpiyat meşalesindeki ana fikir ateşin sürekliliği ve her şartta tekrar alevlendirilmesidir.