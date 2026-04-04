HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı vefatının 12’nci yılında anıldı

Türk güreş tarihine adını yazdıran milli sporcu ve yazar İsmet Atlı, vefatının 12’nci yılında düzenlenen programla Kozan’da anıldı.Milli sporcu ve yazar İsmet Atlı için Adana’nın Kozan ilçesinde anma programı düzenlendi.

Türk güreş tarihine adını yazdıran milli sporcu ve yazar İsmet Atlı, vefatının 12’nci yılında düzenlenen programla Kozan’da anıldı.

Milli sporcu ve yazar İsmet Atlı için Adana’nın Kozan ilçesinde anma programı düzenlendi. 4 Nisan 2014’te hayatını kaybeden Atlı’nın Işıklı Mahallesi’ndeki kabri ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi. Milli güreşçinin mezarına sporcular ve ilçe protokolü tarafından karanfiller bırakıldı.

Kabir ziyaretinin ardından anma programı, Kozan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan İsmet Atlı Müzesi ve spor kompleksinde devam etti. Programda konuşan Adana Güreş Vakfı Başkanı Mustafa Dönmez, Atlı’nın 1960 Olimpiyatları’nda "yenilmez" olarak anılan İranlı güreşçi Gholamreza’yı mağlup ederek elde ettiği başarının Türk spor tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Dönmez ayrıca, Adana’da devlet üstün hizmet madalyası alan iki önemli isim bulunduğunu bunların İsmet Atlı ve Yaşar Kemal olduğunu söyledi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise gençlere birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, sporun önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çay ocağına kurşun yağdırdı: 1 yaralıÇay ocağına kurşun yağdırdı: 1 yaralı
ABD'nin İran'daki 'pilot kurtarma' operasyonuyla ilgili çarpıcı iddialarABD'nin İran'daki 'pilot kurtarma' operasyonuyla ilgili çarpıcı iddialar

Anahtar Kelimeler:
Güreş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Yüzde 70'i yok edildi" deyip duyurdu: "Ezmeye devam edeceğiz"

"Yüzde 70'i yok edildi" deyip duyurdu: "Ezmeye devam edeceğiz"

İran'dan gözdağı: 'ABD ve Siyonist rejim için büyük bir sürprizimiz var'

İran'dan gözdağı: 'ABD ve Siyonist rejim için büyük bir sürprizimiz var'

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Bakanlık şikayetçi oldu! Evine polisler geldi

Bakanlık şikayetçi oldu! Evine polisler geldi

5 ile yüksek hızlı tren geliyor! 14 saatlik süre 3,5 saate düşüyor

5 ile yüksek hızlı tren geliyor! 14 saatlik süre 3,5 saate düşüyor

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Akaryakıta yeni zam beklentisi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.