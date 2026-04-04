Olimpiyat Şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı vefatının 12’nci yılında anıldı

Türk güreş tarihine adını yazdıran milli sporcu ve yazar İsmet Atlı, vefatının 12’nci yılında düzenlenen programla Kozan’da anıldı.

Milli sporcu ve yazar İsmet Atlı için Adana’nın Kozan ilçesinde anma programı düzenlendi. 4 Nisan 2014’te hayatını kaybeden Atlı’nın Işıklı Mahallesi’ndeki kabri ziyaret edilerek Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi. Milli güreşçinin mezarına sporcular ve ilçe protokolü tarafından karanfiller bırakıldı.

Kabir ziyaretinin ardından anma programı, Kozan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan İsmet Atlı Müzesi ve spor kompleksinde devam etti. Programda konuşan Adana Güreş Vakfı Başkanı Mustafa Dönmez, Atlı’nın 1960 Olimpiyatları’nda "yenilmez" olarak anılan İranlı güreşçi Gholamreza’yı mağlup ederek elde ettiği başarının Türk spor tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Dönmez ayrıca, Adana’da devlet üstün hizmet madalyası alan iki önemli isim bulunduğunu bunların İsmet Atlı ve Yaşar Kemal olduğunu söyledi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise gençlere birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, sporun önemine dikkat çekti.



