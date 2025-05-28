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‘Ölmeye yardım’ teklifi! Yeni yasa tasarısı tedavisi olmayan hastaları kapsayacak...

Fransa Ulusal Meclisi, tedavisi olmayan hastalıklar nedeniyle dayanılmaz acı çeken yetişkinlere tıbbi yardımlı ölümü mümkün kılan yasa tasarısını onayladı. Tasarı, sonbaharda Senato’ya sunulacak.

‘Ölmeye yardım’ teklifi! Yeni yasa tasarısı tedavisi olmayan hastaları kapsayacak...
Çiğdem Sevinç

Fransa’da Ulusal Meclis’te tedavisi bulunmayan hastalıklarla ilgili ‘ölmeye yardım’ olarak nitelendirilen yasa tasarısı görüşüldü. Tasarının, 199 ‘hayır’ oyuna karşı, ‘305’ oyla kabul edildiği, sonbahar aylarında Senato’da görüşüleceği kaydedildi.

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TIBBİ YARDIMLI ÖLÜM

Bu tasarı, tedavisi bulunmayan hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız veya uzun süredir bu ülkede yaşayan hastaları kapsıyor. Tasarı, tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eyleminin, hastanın herhangi bir yakınlığı olmayan bir doktora başvurmasıyla gerçekleştirilmesini öngörüyor.

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İŞTE ŞARTLAR:

Yasa tasarısı, söz konusu kişilerin ‘hastalığa bağlı sürekli fiziksel ya da psikolojik acı çekiyor olması’ ve ‘iradesini özgür ve bilinçli bir şekilde ifade edebilmesi’ şartlarını taşımasını zorunlu kılıyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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