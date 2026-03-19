Oltu’da modern kapalı pazar yeri projesi devam ediyor

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, ilçeyi daha modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla projeleri bir bir uygulamaya aldıklarını belirtti. Yapımı devam eden kapalı pazar alanının tamamlanmasıyla birlikte, hem esnaf hem de vatandaşlar daha konforlu bir alışveriş ortamına kavuşacak. Yaklaşık 2 bin 200 metrekarelik alanda inşa edilen ve üstü kapalı olacak pazar yerinde, 150’ye yakın esnafın faaliyet gösterebileceği ifade edildi. Projenin Mayıs ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Yeni pazar alanı yalnızca haftalık pazar günlerinde değil, haftanın her günü kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Bu kapsamda, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ürettikleri yöresel ürünleri sadece çarşamba günleri değil, yılın her günü satışa sunabilmelerinin önü açılacak. Öte yandan, pazarın kurulmadığı günlerde alanın otopark olarak da hizmet vereceği bildirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezinde hem trafik hem de park sorununa kısmi çözüm sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır