Oltu’da yangın: Arı kovanları yandı! 2 buçuk milyon lira maddi kayıp tespit edildi

Kurupınar mevkiinde Cemal Yalçın’a ait bahçede öğle saatlerinde çıkan yangında, 15 arı kovanıyla birlikte yaklaşık 200 metrekarelik arı evi, arı malzemeleri, bir planya makinesi, bal süzme makinesi, iki buzdolabı ve sulama borularının yanı sıra yanarak kullanılamaz hale geldi.

2 BUÇUK MİLYON LİRA MADDİ KAYIP

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiyesi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi.

Yangında tarımsal zararın yaklaşık 1 milyon lira, diğer maddi kaybın ise 1 milyon 5 bin lira civarında toplamda 2 buçuk milyon lira olduğu öğrenildi.

Oltu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangında zarar gören arılar ve tarımsal unsurlara ilişkin hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, itfaiye ekiplerinin de bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.