Oltu’da 6 bin 850 dekar alan suya kavuşacak

Erzurum’un Oltu ilçesi Çamlıbel Mahallesi’nde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Sivridere Sulama Barajı, bölge tarımına adeta can suyu oldu. 2026 yılı 3. çeyreğinde projenin bitirilip, 6 bin 860 dekar tarım arazisinin sulamaya açılması amaçlanıyor.

Oltu’da 6 bin 850 dekar alan suya kavuşacak

Sivridere Sulama Barajı’nın hizmete alınmasıyla bölgedeki tarım arazileri düzenli suya kavuşurken, çiftçilerin ürün çeşitliliğini artırması hedefleniyor. Barajın özellikle ilkbahar döneminde geniş tarım alanlarına su sağlayacağı belirtildi. Mahalle sakinleri barajın tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlardan Yunus Aktaş, barajın köy için büyük önem taşıdığını belirterek, "Devletimiz bize barajı yaptı, suyu doldurdu. Baraj olmasaydı köyümüz susuz kalacaktı. Fasulye, patates, mısır, buğday gibi ürünlerimizi bu suyla suluyoruz. Şu an baraj kapalı, bahara kadar dolacak, baharda tekrar sulayacağız. Bize çok faydası oldu" dedi. Aynur Aktaş ise barajın köyün yaşam şartlarının iyileştirdiğini belirterek, "Çok güzel bir barajımız var, devletimizden Allah razı olsun. Suyumuz bol, köyümüz çok güzel. Gençler yazın köye geliyor, kışın pek kimse kalmıyor" ifadelerini kullandı.
Sivridere Sulama Barajı’nın devreye alınmasıyla Çamlıbel’de ve çevre köylerde tarımsal üretimin artması ve verimliliğin yükselmesi bekleniyor. Baraj projesi tamamlandığında toplamda 6 bin 860 dekar alan sulanacak ve ekonomiye de yıllık 85 milyon 750 bin lira katkı sağlayacak. Projede ikinci kısım inşaat çalışmalarında 22 km borulu sulama şebekesi tamamlandı. Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 2026 yılı 3. çeyreğinde projenin bitirilip, 6 bin 860 dekar tarım arazisinin sulamaya açılması amaçlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
