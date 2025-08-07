HABER

Oltu’da Kapalı Halk Pazarı’nın temeli atıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde halkın uzun süredir beklediği Kapalı Halk Pazarı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.Temel atma törenine önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuzhan Yavuz, MHP İlçe Başkanı Vedat Sağlam, belediye meclis üyel

Erzurum’un Oltu ilçesinde halkın uzun süredir beklediği Kapalı Halk Pazarı’nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuzhan Yavuz, MHP İlçe Başkanı Vedat Sağlam, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeni Kapalı Halk Pazarı’nın yalnızca ekonomik bir alan olmayacağını belirten yetkililer, pazarın kadınlar, gençler ve üreticiler için özel alanlar içereceğini vurgulayarak, projenin sosyal yönüne dikkat çekti. Pazar alanının yerel üretimi destekleyen, toplumsal dayanışmayı artıran ve halkı bir araya getiren bir merkez hâline geleceği ifade edildi. Törende konuşan yetkililer, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Selami Altınok olmak üzere tüm milletvekillerine, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu’na ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür etti.

Yetkililer, Oltu ilçesinin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceklerini belirterek, "Biz Oltu’ya sevdalıyız. Bu şehrin her karışında emeğimiz, her projesinde heyecanımız var" mesajını verdi.

(İHA)

