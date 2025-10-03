HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ölüm saniyeler içinde geldi! Konya'da dehşete düşüren kaza: Kırmızı ışıkta bekleyen araç kağıt gibi ikiye bölündü

İçerik devam ediyor

Konya'da akılalmaz bir kaza yaşandı. Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkasından süratle gelen bir otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direğe ve ağaca çarpan araç ikiye bölündü, araçtaki sürücü yaşamını yitirdi. Arkadan vuran aracın sürücüsü ise tedavi altına alındı. Korkunç kaza kameraya anbean yansıdı

Meram ilçesindeki kaza görenleri dehşete düşürdü. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil, arkasından süratle bir başka otomobilin çarpması sonucu hem direğe hem ağaca çarpıp adeta tuzla buz oldu ve sürücüsü Mevcut Külcü yaşamını yitirdi. Çarpan sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ölüm saniyeler içinde geldi! Konya da dehşete düşüren kaza: Kırmızı ışıkta bekleyen araç kağıt gibi ikiye bölündü 1

KIRMIZI IŞIKTA HER ŞEYDEN HABERSİZ BEKLİYORDU

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Konya-Antalya çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Külcü (40) idaresindeki otomobil caddede kırmızı ışıkta beklediği sırada, süratli bir şekilde gelen İ.A. idaresindeki otomobil çarptı.

Ölüm saniyeler içinde geldi! Konya da dehşete düşüren kaza: Kırmızı ışıkta bekleyen araç kağıt gibi ikiye bölündü 2

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Külcü idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak ikiye bölünüp hurdaya döndü.

Ölüm saniyeler içinde geldi! Konya da dehşete düşüren kaza: Kırmızı ışıkta bekleyen araç kağıt gibi ikiye bölündü 3

ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALI KURTULDU

Kazada Mevlüt Külcü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü İ.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İsmail A., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ölüm saniyeler içinde geldi! Konya da dehşete düşüren kaza: Kırmızı ışıkta bekleyen araç kağıt gibi ikiye bölündü 4

Ölüm saniyeler içinde geldi! Konya da dehşete düşüren kaza: Kırmızı ışıkta bekleyen araç kağıt gibi ikiye bölündü 5

Ölüm saniyeler içinde geldi! Konya da dehşete düşüren kaza: Kırmızı ışıkta bekleyen araç kağıt gibi ikiye bölündü 6

Ölüm saniyeler içinde geldi! Konya da dehşete düşüren kaza: Kırmızı ışıkta bekleyen araç kağıt gibi ikiye bölündü 7

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğizHamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğiz
Rusya'da hafif motorlu uçak sert iniş yaptı: 1 ölüRusya'da hafif motorlu uçak sert iniş yaptı: 1 ölü

Anahtar Kelimeler:
Konya Meram kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.