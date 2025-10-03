Ölüm saniyeler içinde geldi! Konya'da dehşete düşüren kaza: Kırmızı ışıkta bekleyen araç kağıt gibi ikiye bölündü

Meram ilçesindeki kaza görenleri dehşete düşürdü. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobil, arkasından süratle bir başka otomobilin çarpması sonucu hem direğe hem ağaca çarpıp adeta tuzla buz oldu ve sürücüsü Mevcut Külcü yaşamını yitirdi. Çarpan sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KIRMIZI IŞIKTA HER ŞEYDEN HABERSİZ BEKLİYORDU

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Konya-Antalya çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Külcü (40) idaresindeki otomobil caddede kırmızı ışıkta beklediği sırada, süratli bir şekilde gelen İ.A. idaresindeki otomobil çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Külcü idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak ikiye bölünüp hurdaya döndü.

ÇARPAN SÜRÜCÜ YARALI KURTULDU

Kazada Mevlüt Külcü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü İ.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İsmail A., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır