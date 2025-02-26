Ölümden döndü... Ateş yaktığı binayı alevler sardı, yardıma gelenlere "Evime izinsiz giriyorsunuz" diyerek bağırdı!

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Acele Sokak’ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Metruk binada çöplerden ateş yakan kişi, binayı yoğun dumanın sarması üzerine çevredekileri harekete geçirdi.

"EVİME İZİNSİZ GİRİYORSUNUZ, BENİ RAHAT BIRAKIN"

Nefes almakta güçlük çeken adamı çevredeki vatandaşlar binadan çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Ancak bu kişi, "Evime izinsiz giriyorsunuz, beni rahat bırakın" diye bağırarak yardımları kabul etmedi.

PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından ikna edilen kişi, binadan çıkarılarak polis merkezine götürüldü. İtfaiye ekipleri ise ateşi kısa sürede söndürdü. Şüphelinin yalnız yaşadığı ve psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.

"BUGÜN DE LASTİK YAKTI, DAHA ÖNCE YAKMAMIŞTI"

Mahallede yaşayan Umut Yılmaz, “15-20 gündür burada içeri giriyor. Polise haber verildi, GBT’sine bakıldı. Bir sorun olmadığı için problem olmuyordu. Bugün de lastik yaktı. Daha önce yakmamıştı. Dışarıdan biri, tanımıyorum. Mahalleden de herhangi birisi tanımıyor" dedi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır