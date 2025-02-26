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  4. Ölümden döndü... Ateş yaktığı binayı alevler sardı, yardıma gelenlere "Evime izinsiz giriyorsunuz" diyerek bağırdı!

Ölümden döndü... Ateş yaktığı binayı alevler sardı, yardıma gelenlere "Evime izinsiz giriyorsunuz" diyerek bağırdı!

26.02.2025 09:46
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Pendik'te yaklaşık 20 gündür metruk bir binaya giren şahıs burada çöplerden ateş yaktı. Binayı yoğun bir duman sararken, nefes almakta güçlük çeken şahsı çevredekiler binadan çıkarmaya çalıştı. Adamın, "Evime izinsiz giriyorsunuz, beni rahat bırakın" diye bağırması herkesi şaşkına çevirirken durum polis ekiplerine bildirildi. Polis şahsı binadan dışarı çıkartırken, alevler de kısa sürede söndürüldü. Şahsın yanlış yaşadığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Acele Sokak’ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Metruk binada çöplerden ateş yakan kişi, binayı yoğun dumanın sarması üzerine çevredekileri harekete geçirdi.

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"EVİME İZİNSİZ GİRİYORSUNUZ, BENİ RAHAT BIRAKIN"

Nefes almakta güçlük çeken adamı çevredeki vatandaşlar binadan çıkarmak için ikna etmeye çalıştı. Ancak bu kişi, "Evime izinsiz giriyorsunuz, beni rahat bırakın" diye bağırarak yardımları kabul etmedi.

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PSİKOLOJİK PROBLEMLERİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından ikna edilen kişi, binadan çıkarılarak polis merkezine götürüldü. İtfaiye ekipleri ise ateşi kısa sürede söndürdü. Şüphelinin yalnız yaşadığı ve psikolojik problemleri olduğu öğrenildi.

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"BUGÜN DE LASTİK YAKTI, DAHA ÖNCE YAKMAMIŞTI"

Mahallede yaşayan Umut Yılmaz, “15-20 gündür burada içeri giriyor. Polise haber verildi, GBT’sine bakıldı. Bir sorun olmadığı için problem olmuyordu. Bugün de lastik yaktı. Daha önce yakmamıştı. Dışarıdan biri, tanımıyorum. Mahalleden de herhangi birisi tanımıyor" dedi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Pendik
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