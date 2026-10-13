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Ölüme böyle yürümüş! Kaplan kafesine girip, kamerayla kaydetmiş

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Devrim Karadağ

İngiltere’nin Yorkshire bölgesindeki bir vahşi yaşam parkında, 190 kilogramlık Sibirya kaplanı Altai’nin kafesine giren ve kaplanın saldırısına uğrayan bir adam hayatını kaybetti. Sosyal medyada yayılan görüntüler tüm dünyayı dehşete düşürürken yeni görüntüler de ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde; ölüme yürüyen adamın saldırıdan dakikalar önce kaplanın bulunduğu kafeste çekim yaptığı görüldü.

İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki bir vahşi yaşam parkında yaşanan olay, büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre kaplan kafesine giren bir adam, 190 kilogram ağırlığındaki Sibirya kaplanı Altai'nin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olay sırasında parkta bulunan ailelerin yaşananlara tanıklık ettiği belirtildi.

ÖLMEDEN DAKİKALAR ÖNCE KAMERAYA ALMIŞ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki ve endişeye neden olurken, olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Daily Mail'in yayımladığı görüntülerde, hayatını kaybeden adamın kaplanın bulunduğu alanda çekim yaptığı anlar yer aldı.

Ölüme böyle yürümüş! Kaplan kafesine girip, kamerayla kaydetmiş 1

CEP TELEFONUYLA KAYDETMİŞ

Instagram'da saldırıdan dakikalar önce paylaşıldığı belirtilen görüntülerde, Altai adlı kaplanın yükseltilmiş ahşap bir platform üzerinde dinlendiği görülüyor. Adamın ise kaplana doğru yavaşça ilerleyerek cep telefonuyla kayıt yaptığı dikkat çekiyor.

Ölüme böyle yürümüş! Kaplan kafesine girip, kamerayla kaydetmiş 2

ÇEVREDEKİLERİN ÇIĞLIKLARI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde adamın ağır ağır nefes aldığı duyulurken, çevrede bulunan kişilerin yaşananlar karşısında büyük panik yaşadığı ve "Aman Tanrım" diye bağırdığı işitiliyor.

Ölüme böyle yürümüş! Kaplan kafesine girip, kamerayla kaydetmiş 3

Kimliği henüz resmi olarak açıklanmayan adamın, Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'ndaki kaplan kafesine girdikten kısa süre sonra saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölüme böyle yürümüş! Kaplan kafesine girip, kamerayla kaydetmiş 4

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere kafes kaplan
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