Ölüme böyle yürümüş! Kaplan kafesine girip, kamerayla kaydetmiş

İngiltere'nin Yorkshire bölgesindeki bir vahşi yaşam parkında yaşanan olay, büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre kaplan kafesine giren bir adam, 190 kilogram ağırlığındaki Sibirya kaplanı Altai'nin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Olay sırasında parkta bulunan ailelerin yaşananlara tanıklık ettiği belirtildi.

ÖLMEDEN DAKİKALAR ÖNCE KAMERAYA ALMIŞ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki ve endişeye neden olurken, olayla ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Daily Mail'in yayımladığı görüntülerde, hayatını kaybeden adamın kaplanın bulunduğu alanda çekim yaptığı anlar yer aldı.

CEP TELEFONUYLA KAYDETMİŞ

Instagram'da saldırıdan dakikalar önce paylaşıldığı belirtilen görüntülerde, Altai adlı kaplanın yükseltilmiş ahşap bir platform üzerinde dinlendiği görülüyor. Adamın ise kaplana doğru yavaşça ilerleyerek cep telefonuyla kayıt yaptığı dikkat çekiyor.

ÇEVREDEKİLERİN ÇIĞLIKLARI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde adamın ağır ağır nefes aldığı duyulurken, çevrede bulunan kişilerin yaşananlar karşısında büyük panik yaşadığı ve "Aman Tanrım" diye bağırdığı işitiliyor.

Kimliği henüz resmi olarak açıklanmayan adamın, Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'ndaki kaplan kafesine girdikten kısa süre sonra saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği belirtildi.