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Ölümle burun buruna gelen öğrenciyi öğretmeni kurtardı

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Isparta'da Selahattin Seçkin İlkokulu'nda boğulma tehlikesi geçiren öğrenci, öğretmeni Gözde Batmaz Akın'ın Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Isparta'nın Merkez ilçesinde bulunan Selahattin Seçkin İlkokulu'nda, öğrenciler ders arasında atıştırmalık tükettiği sırada korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilkokul öğrencisi Eylül Y.'nin soluk borusuna gıda maddesi kaçtı. Bir anda nefes almakta zorlanan küçük öğrenciyi fark eden sınıf öğretmeni Gözde Batmaz Akın, hızlıca müdahalede bulundu. Akın, Heimlich manevrası yaparak öğrencinin soluk borusundaki maddeyi çıkarmasını sağladı. Öğrencinin yeniden nefes almasıyla derin bir nefes alan sınıf arkadaşları ve öğretmen, büyük bir panik yaşanan olayın ardından rahatladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğretmenin soğukkanlı müdahalesiyle öğrencinin hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi. Açıklamada, "Öğretmenimizi duyarlılığından ve bilinçli müdahalesinden dolayı tebrik ediyor, öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen öğrenci
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