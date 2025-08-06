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Ölümlü kazaya karışan akaryakıt tankeri sürücüsü tutuklandı

Samsun’da akaryakıt tankeri ile ATV’nin çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü tutuklandı.

Ölümlü kazaya karışan akaryakıt tankeri sürücüsü tutuklandı

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Güzeldere Mahallesi İlkadım Bulvarı’nda dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabahattin Karasu (54) idaresindeki 05 ABJ 366 plakalı ATV aracı, Sinan Azgül’ün (30) kullandığı 06 DL 6289 plakalı boş akaryakıt tankeri ile çarpıştı. Kazada ATV’de yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Türkan Karasu (51) olay yerinde hayatını kaybederken, Sebahattin Karasu ise hafif şekilde yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Karasu, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Ölümlü kazaya karışan akaryakıt tankeri sürücüsü tutuklandı 1

Polis tarafından gözaltına alınan akaryakıt tankeri sürücüsü Sinan Azgül, Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Azgül çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Samsun
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