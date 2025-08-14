HABER

Olumsuz hava koşullar sebebiyle BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün öğleden sonraki tüm seferleri Marmara Denizi'nde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle iptal etti.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "14.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)" seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

(İHA)

14 Ağustos 2025
