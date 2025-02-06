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Olumsuz hava koşulları eğitimi etkiledi! Gümüşhane ve Sakarya'da okullara bir gün ara verildi

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
06.02.2025 19:40
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Kar yağışı sonrasında oluşan olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle Gümüşhane ve Sakarya'da eğitim öğretime bir gün ara verildi. 7 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak.

Olumsuz hava koşulları eğitimi etkiledi! Gümüşhane ve Sakarya'da okullara bir gün ara verildi

Yurdun dört bir yanında kar yağışı etkili olmaya başladı. Okullardan da kar tatili haberleri de peşpeşe geldi. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Gümüşhane ve Sakarya'da eğitime bir gün ara verildi.

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KAR TATİLİ ARASI VERİLDİ!

Gümüşhane’de kar yağışı sonrasında oluşan olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle eğitim öğretime il genelinde 1 gün ara verildi. Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre, ilimiz genelinde olumsuz hava şartlarının 7 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olması ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmanın sebep olabileceği ulaşımdaki aksamalara binaen, İl merkezi ve ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 7 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

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Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları duyuruldu.

SAKARYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü il genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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kar tatili 7 Şubat okullar tatil mi
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