Olumsuz hava koşulları nedeniyle THY'nin 31 Aralık tarihli 61 seferi iptal edildi

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hava ulaşımını da etkiledi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün uçuş iptalleriyle ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üstün, "Değerli misafirlerimiz, Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
