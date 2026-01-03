HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını vurdu: BUDO'da çok sayıda sefer iptal

Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 4 Ocak 2026 Pazar gününe ait çok sayıda seferi iptal edildi.

Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını vurdu: BUDO'da çok sayıda sefer iptal

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, denizdeki elverişsiz hava şartları sebebiyle Bursa (Mudanya), İstanbul (Kabataş) ve Armutlu (İhlas) hatlarında karşılıklı seferler gerçekleştirilemedi.

Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını vurdu: BUDO da çok sayıda sefer iptal 1

İPTAL EDİLEN SEFERLER AÇIKLANDI

İptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

"4 Ocak 2026 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) - 4 Ocak 2026 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) - 4 Ocak 2026 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) - 4 Ocak 2026 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) - 4 Ocak 2026 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) - 4 Ocak 2026 14.00 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) - 4 Ocak 2026 15.30 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)."

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çeşitli suçlardan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandıÇeşitli suçlardan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı
Yer: Bursa! 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldüYer: Bursa! 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
BUDO iptal sefer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump: "Maduro ve eşi yakalandı"

ABD Başkanı Trump: "Maduro ve eşi yakalandı"

Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.