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Ömer Çelik: ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ hakikatini dillendiren herkese selam olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar” dedi.

Ömer Çelik: ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ hakikatini dillendiren herkese selam olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın indirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Çelik, “‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol’ hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin görülmesi için gayret eden kardeşlerimiz var olsunlar. Bu hakikat her zaman ve her yerde kalbimizin sancağıdır. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar, sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ömer Çelik
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