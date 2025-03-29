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  4. Ömer Çelik'ten Harvard Üniversitesi'nde görevinden alınan Prof. Dr. Cemal Kafadar için paylaşım!

Ömer Çelik'ten Harvard Üniversitesi'nde görevinden alınan Prof. Dr. Cemal Kafadar için paylaşım!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.03.2025 09:13
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in anti-semitizm suçlamasıyla görevinden alınmalarını eleştirdi.

Ömer Çelik'ten Harvard Üniversitesi'nde görevinden alınan Prof. Dr. Cemal Kafadar için paylaşım!

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Prof. Dr. Kafadar ve yardımcısının görevinden alınmasını sert bir dille eleştirdi. Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"AKADEMİK DÜŞÜNCEYİ SİYONİSTLEŞTİRMEK"

"Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır.

Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir.

Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi anti-semitizm olarak yaftalanıyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini “köleleştirme” çabasından başka bir şey değildir.

Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Prof Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada “akademik düşünceyi siyonistleştirmek” isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır.

Siyonizm insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti
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