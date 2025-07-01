Ömer Çelik'ten karikatür tepkisi: "Ne sanatla ne fikir özgürlüğü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle bir araya gelerek kapsamlı bir istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya çok sayıda AK Parti milletvekili katılırken, gündeme dair önemli konular masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yılbaşından bu yana süren istişare toplantılarının devamı niteliğindeki bu buluşmada hem iç hem de dış gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

AK PARTİ 11-13 TEMMUZ’DA KIZILCAHAMAM’DA KAMPA GİRİYOR

Çelik, AK Parti’nin 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam’da geleneksel istişare kampını gerçekleştireceğini açıkladı. Kamp kapsamında parti politikaları, yerel yönetim çalışmaları ve güncel siyasi meseleler detaylı şekilde değerlendirilecek.

LEMAN DERGİSİ’NDEKİ KARİKATÜRE SERT TEPKİ

Toplantının önemli gündem başlıklarından biri de Leman dergisinde yayımlanan ve kamuoyunda tepki çeken karikatür oldu. Söz konusu içeriğe sert tepki gösteren Ömer Çelik, “Bu, vatandaşlarımızın peygamber sevgisinin bir tezahürüdür. Milletimizin dini değerlerine yönelik hakareti asla kabul etmiyoruz,” dedi.

Çelik, karikatürün sanat ya da ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, “Avrupa’da da sıkça karşılaştığımız bu tür yaklaşımlar ne sanatla ne fikir özgürlüğüyle ilişkilidir,” ifadelerini kullandı.

Ancak protestolar sırasında yaşanan bazı olaylara da değinen Çelik, polise yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti. “Tepkimizi gösterirken, mutlaka hakkaniyet çizgisinde kalmalıyız,” dedi.

DEM PARTİ HEYETİ İLE GÖRÜŞME MESAJI

Toplantının bir diğer dikkat çeken konusu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki hafta DEM Parti heyetini kabul edecek olmasıydı. Çelik, görüşmenin içeriğine dair net bir tarih vermedi ancak “Terörsüz bir Türkiye” hedefi doğrultusunda önemli adımların atıldığını söyledi.

Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasına ilişkin sorulara da değinen Çelik, “O süreç kendi takvimi içerisinde ilerliyor. Türkiye’nin terörden arındırılması, bölge için de bir ilham kaynağı olacaktır,” değerlendirmesinde bulundu.

“HALKIMIZIN HER SORUSU BİZİM İÇİN KIYMETLİDİR"

Çelik, vatandaşlardan gelen soru ve eleştirilere de değinerek, “Halkımızın her sorusu bizim için kıymetlidir. Hepsini dikkatle değerlendiriyoruz,” diyerek kamuoyunun sürece olan ilgisine saygı gösterdiklerini ifade etti.