Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya tepki: 'Yalanlarına yenisini eklemiş oldu'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu" ifadelerini kullandı.

Cansu Akalp

Çelik, tarihin, hukukun ve insanlık vicdanının Netanyahu’yu soykırım suçundan yargılanması gereken biri olarak gösterdiğini belirterek, "Böylesi birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır" dedi.

"TARİH, HUKUK VE İNSANLIK VİCDANI ÖNÜNDE SOYKIRIM SUÇUNDAN YARGILANMASI GEREKEN BİRİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;

"Soykırım şebekesinin başındaki Netanyahu, 1915 olayları hakkındaki açıklaması ile siyasi yalanlarına yenisini eklemiş oldu. Tarih, hukuk ve insanlık vicdanı önünde soykırım suçundan yargılanması gereken birinin söylediği her sözün yalan olduğu açıktır.

Türkiye, tarihe dair bütün gündemlerini açık şekilde, hukuk ve diplomasi ile yönetmektedir.

1915 olaylarıyla ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar ve aldığı kararlar, Türkiye’nin özgüvenli siyasetini güçlendirmiştir.

Netanyahu “tarihin vicdanı” tarafından mahkum edilmiş biridir. Tarihin ve geleceğin mahkum ettiği bir caninin, tarih hakkındaki sözlerinin hükmü yoktur."

