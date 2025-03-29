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  4. Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! "Tam bir yeteneksizlik sergiliyor"

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! "Tam bir yeteneksizlik sergiliyor"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
29.03.2025 18:12
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek "Siyasi tarih bilmediği için “siyasi tarif” konusunda da tam bir yeteneksizlik sergiliyor." dedi.

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki! "Tam bir yeteneksizlik sergiliyor"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki geldi. Çelik açıklamasında "Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP’yi en iyi tanımlayan ifade “YASSIADA ZİHNİYETİ”dir." dedi.

Çelik açıklamasında şunları ifade etti:

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel “siyasi tarih” bilmediği için “siyasi tarif” konusunda da tam bir yeteneksizlik sergiliyor.

Sn Özgür Özel’in kendi partisinin siyasi çizgisini demokrat olarak nitelendirmesi, yalan siyasetinin bile sınırlarını zorlayan bir açıklama olmuş. Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP’yi en iyi tanımlayan ifade “YASSIADA ZİHNİYETİ”dir.

Sn Özgür Özel’in kendi siyasi çizgilerini “Meclis” ve “anayasa” yanlısı göstermesi ise açık bir siyasi çarpıtmadır.
Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizde “EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR” ilkesi temelinde demokrasi mücadelesi verirken, demokrasi karşıtı tüm girişimlerin “siyasi karargahı” CHP genel merkeziydi.

Sn Özgür Özel ise “iç vesayetçiliğin markası” olan CHP genel merkezini daha da öteye taşıyarak dış vesayet arayışının odağı yaptı. Yabancı devletlerin CHP’ye neden sahip çıkmadığından şikayet eden ilk CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel oldu. Böylece Yassıada zihniyetine bir de “dış vesayet davetiyesi” eklemiş oldu.

“Safları netleştirelim” çağrısı iyi bir çağrı ama zaten herşey net. Cumhuriyet, demokrasi, anayasa ve Meclis bizim safımıza yazılır. Sn Özgür Özel ise CHP’nin safına sokak barbarlığı, Yassıada zihniyeti ve dış vesayet arayışını yazmıştır.

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Ömer Çelik Özgür Özel CHP ak parti ekrem imamoğlu operasyonu
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