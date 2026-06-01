Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 96’ya ulaştı

Son dönemlerde etkili olan yağışların ardından su seviyesinde gözle görülür artış yaşanan Ömerli Barajı son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde baraj havzasının büyük bölümünün suyla dolduğu, kıyı çizgisinin suyla birleştiği alanların genişlediği görüldü. Yaklaşık 244 milyon 540 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olan Ömerli Barajı, İstanbul’un en önemli içme suyu kaynakları arasında yer alıyor. Özellikle kuraklık dönemlerinde kritik seviyelere kadar gerileyen barajdaki mevcut doluluk oranı, megakent için umut veren bir tablo ortaya koydu. İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı ise İSKİ verilerine göre yüzde 71,11 olarak kaydedildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır