HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 96’ya ulaştı

İstanbul’un su ihtiyacının en kritik kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı’nda sevindiren gelişme yaşandı. İSKİ tarafından açıklanan güncel verilere göre barajdaki doluluk oranı yüzde 96,33 olarak ölçüldü.

Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 96’ya ulaştı

Son dönemlerde etkili olan yağışların ardından su seviyesinde gözle görülür artış yaşanan Ömerli Barajı son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde baraj havzasının büyük bölümünün suyla dolduğu, kıyı çizgisinin suyla birleştiği alanların genişlediği görüldü. Yaklaşık 244 milyon 540 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olan Ömerli Barajı, İstanbul’un en önemli içme suyu kaynakları arasında yer alıyor. Özellikle kuraklık dönemlerinde kritik seviyelere kadar gerileyen barajdaki mevcut doluluk oranı, megakent için umut veren bir tablo ortaya koydu. İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı ise İSKİ verilerine göre yüzde 71,11 olarak kaydedildi.

Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 96’ya ulaştı 1

Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 96’ya ulaştı 2

Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 96’ya ulaştı 3

Ömerli Barajı’nda doluluk oranı yüzde 96’ya ulaştı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisiDışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
TEM’de İstanbul yönü kapanıyorTEM’de İstanbul yönü kapanıyor

Anahtar Kelimeler:
Ömerli Barajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

Denizli’deki facia 'geliyorum’ demiş

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

İzmir'de operasyon: Buca Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı!

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Osimhen'den gece açıklama gelmişti! Peşindeki takım orta çıktı: Teklif yapacaklar

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı İstanbul sahnesinde yüzünü göstermedi! Tepki yağdı

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Memur ve emekli zammı son tablo: Kulis bilgisi verdi 'Mesaj net'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.