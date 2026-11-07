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OMÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 1000 arasında yer aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), bilimsel yayın ve araştırma performansının değerlendirildiği CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarına göre dünya genelinde 997. sırada yer alarak dünyanın en iyi 1000 üniversitesi arasına girmeyi başardı.

OMÜ, dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 1000 arasında yer aldı

Hollanda’daki Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan uluslararası üniversite sıralamasında OMÜ, bilimsel araştırma performansıyla dünyanın ilk 1000 üniversitesi arasında yer aldı.

CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçlarına göre Türkiye’den toplam 22 üniversite ilk 1000 içerisinde kendisine yer bulurken Ondokuz Mayıs Üniversitesi de bu üniversiteler arasında yer alarak uluslararası akademik görünürlüğünü ortaya koydu.

Dünya genelindeki üniversitelerin bilimsel yayın ve araştırma performanslarının değerlendirildiği sıralamada Türkiye’den 22 yükseköğretim kurumu ilk 1000’e girmeyi başardı.

Türkiye’den listeye giren üniversiteler arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi 225’inci, Hacettepe Üniversitesi 375’inci, İstanbul Teknik Üniversitesi 551’inci, Gazi Üniversitesi 573’üncü ve Ankara Üniversitesi 589’uncu sırada yer aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ise dünya genelinde 997’nci sırada yer alarak uluslararası ölçekte değerlendirilen üniversiteler arasında ilk 1000’e girme başarısı gösterdi.

Bilimsel yayın ve araştırma performansı esas alındı

CWTS Leiden Ranking, üniversitelerin bilimsel araştırma performansını bibliyometrik göstergeler üzerinden değerlendiren uluslararası sıralama sistemleri arasında yer alıyor. Üniversitelerin uluslararası bilimsel yayınlarının analiz edildiği sıralamada; bilimsel etki, araştırma iş birlikleri, açık erişim yayıncılık ve toplumsal cinsiyet çeşitliliği gibi göstergeler dikkate alınıyor.

OMÜ, uluslararası akademik görünürlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırma, uluslararası akademik iş birlikleri ve nitelikli yayın üretimine yönelik çalışmalarını sürdüren Ondokuz Mayıs Üniversitesi, araştırma kapasitesini geliştirmeyi ve uluslararası yükseköğretim alanındaki görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

OMÜ, bilimsel üretkenliği ve araştırma odaklı yaklaşımıyla ulusal ve uluslararası düzeyde akademik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
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