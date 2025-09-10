HABER

Omuz atma tartışmasında iki aile birbirine girdi

Edirne-İstanbul TEM Otoyolu'nda bir akaryakıt istasyonunda iki kişi arasında omuz atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tekme ve tokatlarla birbirlerine saldıran tarafları jandarma ekipleri gözaltına aldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Edirne-İstanbul Tem Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkiindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki kişi omuz atma iddiası üzerine tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve taraflar birbirine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Büyüyen tartışmaya kadınlar da karışınca ortalık birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, tarafları gözaltına aldı.

Tarafların birbirine tekme ve tokatlarla vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

