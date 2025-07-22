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On numara'da büyük heyecan: 21 Temmuz çekilişi sonuçları açıklandı! On numara çekiliş günleri ne zaman?

21 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen On Numara çekilişi sonuçları merakla bekleniyordu. Sisal Şans tarafından Milli Piyango Online platformunda yapılan çekilişin sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye devretti mi? Kazanan numaralar hangileri? Biletinizi nasıl sorgulayabilirsiniz? Tüm detaylar haberimizde...

On numara'da büyük heyecan: 21 Temmuz çekilişi sonuçları açıklandı! On numara çekiliş günleri ne zaman?

21 Temmuz 2025 tarihli On Numara çekilişi, şans oyunu severlerin büyük ilgisiyle takip edildi. Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak yayınlanan çekiliş, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Çekilişin ardından kazanan numaralar belirlendi ve bilet sahipleri ikramiye kazanma umuduyla sonuçları araştırmaya başladı. Milli Piyango Online'da yer alan bilgilere göre, On Numara çekilişinde büyük ikramiye 5 milyon TL olarak belirlenmişti. Ancak, bu çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan çıkmayınca, ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Bu durum, önümüzdeki çekiliş için heyecanı daha da artırdı.

KAZANAN NUMARALAR

21 Temmuz 2025 tarihli On Numara çekilişinde kazanan numaralar şu şekilde belirlendi:

On numara da büyük heyecan: 21 Temmuz çekilişi sonuçları açıklandı! On numara çekiliş günleri ne zaman? 1

BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

On Numara biletinizi sorgulamak için Milli Piyango Online web sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Bilet numaranızı ilgili alana girerek, ikramiye kazanıp kazanmadığınızı kolayca öğrenebilirsiniz. Ayrıca, Milli Piyango bayilerinden de biletinizi sorgulatma imkanınız bulunmaktadır.

ON NUMARA SONUÇ EKRANI

ON NUMARA HAKKINDA

On Numara, Sisal Şans tarafından düzenlenen ve Milli Piyango Online platformunda oynanabilen bir şans oyunudur. Oyunda, 1 ile 80 arasındaki sayılardan 10 tanesi seçilir. Çekilişte çıkan numaralarla eşleşen sayıda doğru tahmin yapanlar ikramiye kazanır. İkramiye miktarları, doğru tahmin sayısına göre değişiklik gösterir. On Numara çekilişleri haftada iki kez, Pazartesi ve Cuma günleri yapılır.

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