HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

On Numara'da büyük heyecan sona erdi: On Numara'da 18 Ağustos 2025 çekiliş sonuçları açıklandı!

18 Ağustos 2025 Pazartesi günü yapılan On Numara çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanan çekilişte kazanan numaralar merakla bekleniyordu. Biletinizi kontrol ederek büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

On Numara'da büyük heyecan sona erdi: On Numara'da 18 Ağustos 2025 çekiliş sonuçları açıklandı!
Sedef Karatay

Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen On Numara çekilişi, bu akşam da büyük bir heyecanla takip edildi. 18 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:00'de gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Noter huzurunda yapılan çekilişte belirlenen kazanan numaralar, şans oyunu severlerin merakını giderdi. Bilet sorgulama işlemleri, çekilişin hemen ardından millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Online mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar, bilet numaralarını girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kolayca öğrenebiliyorlar.

18 AĞUSTOS 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çekiliş No: 66 Çekiliş Tarihi: 18/08/2025 - 20:00

Kazanan Numaralar: 1-2-3-4-10-15-21-24-29-30-31-32-33-35-40-43-50-57-59-68-71-75

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Piyango İdaresi yetkilileri, çekiliş sonuçlarının şeffaf bir şekilde yayınlandığını ve tüm işlemlerin yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, ikramiye kazanan talihlilerin, ikramiyelerini alabilmeleri için gerekli belgelerle birlikte Milli Piyango İdaresi'ne başvurmaları gerektiği hatırlatıldı.

On Numara, her çekilişte farklı heyecanlar yaşatırken, birçok kişiye de hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Şansını deneyen tüm vatandaşlarımıza bol şans diliyoruz. Unutmayın, sorumlu oyun ilkelerine uymak her zaman önemlidir.

Çekilişe katılan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için yoğun bir şekilde Milli Piyango Online platformuna akın etti. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim sorunları yaşansa da, sonuçlar kısa sürede tüm vatandaşlara ulaştırıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepkiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
ŞOK'a Dermokil şampuanlar geliyor! ŞOK'a Dermokil şampuanlar geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango on numara çekiliş sonuçları on numara çekilişi on numara çekilişi hangi günler on numara en çok çıkan sayılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurdu

Ankara'da aşiret kurşunu! Trafikte tartıştığı adamı bacaklarından vurdu

Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı

Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı

Ferrari'nin bedelini kim ödeyecek? Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı

Ferrari'nin bedelini kim ödeyecek? Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Kılıçdaroğlu'ndan CHP için 'aday' önerisi! İmamoğlu ve Yavaş...

Yapay zeka hastanelik etti: Felakete yol açtı!

Yapay zeka hastanelik etti: Felakete yol açtı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.