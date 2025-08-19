On Numara'da büyük heyecan sona erdi: On Numara'da 18 Ağustos 2025 çekiliş sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki kez düzenlenen On Numara çekilişi, bu akşam da büyük bir heyecanla takip edildi. 18 Ağustos 2025 tarihinde saat 20:00'de gerçekleştirilen çekilişin sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Noter huzurunda yapılan çekilişte belirlenen kazanan numaralar, şans oyunu severlerin merakını giderdi. Bilet sorgulama işlemleri, çekilişin hemen ardından millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Online mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar, bilet numaralarını girerek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kolayca öğrenebiliyorlar.

18 AĞUSTOS 2025 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çekiliş No: 66 Çekiliş Tarihi: 18/08/2025 - 20:00

Kazanan Numaralar: 1-2-3-4-10-15-21-24-29-30-31-32-33-35-40-43-50-57-59-68-71-75

Milli Piyango İdaresi yetkilileri, çekiliş sonuçlarının şeffaf bir şekilde yayınlandığını ve tüm işlemlerin yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Ayrıca, ikramiye kazanan talihlilerin, ikramiyelerini alabilmeleri için gerekli belgelerle birlikte Milli Piyango İdaresi'ne başvurmaları gerektiği hatırlatıldı.

On Numara, her çekilişte farklı heyecanlar yaşatırken, birçok kişiye de hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Şansını deneyen tüm vatandaşlarımıza bol şans diliyoruz. Unutmayın, sorumlu oyun ilkelerine uymak her zaman önemlidir.

Çekilişe katılan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için yoğun bir şekilde Milli Piyango Online platformuna akın etti. Sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman erişim sorunları yaşansa da, sonuçlar kısa sürede tüm vatandaşlara ulaştırıldı.