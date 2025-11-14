HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesi yedikleri yemek sonrası zehirlendi. Anne ve 2 küçük kardeş yaşamını yitirirken, baba ise entübe edildi. Savcılık soruşturması sonrası işletmedekiler gözaltına alınırken mekanın müşteri yorumları da ortaya çıktı.

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Almanya’da yaşayan Böcek ailesi faciayı yaşadı. Türkiye tatili kabusa döndü. Ortaköy’de yerleştikleri otelden kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki oğlu Muhammet Böcek ile 3 yaşındaki kızı Masal Böcek ile anneleri 27 yaşındaki Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Baba ise entübe edildi. Bir ailenin yok olmasına sebep olarak gıda zehirlenmesi olduğu ileri sürüldü.

İşletmedekiler gözaltına alınırken mekanın müşteri yorumları da ortaya çıktı. Müşterilerin hijyen konusunda şikayetçi olduğu görüldü.

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı" 1

Fahiş fiyatların yanında yiyeceklerden çıkan kıllar da yorumlarda dikkat çekti.

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı" 2

Midyelerin bayat olduğuna dair onlarca yorum var.

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı" 3

Bayat ürünler de diğer müşterilerin yorumları arasında...

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı" 4

"Kırmızı plastik parçaları"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı" 5

"Midyelerden taş çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı" 6

ANNE VE 2 ÇOCUĞUN ÖN OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI!

Öte yandan Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenazelerin ön otopsi raporu tamamlandı.

Raporda, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile ilgili, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişleyerek bölgeye normalden daha fazla kan gelmesi durumu) dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı" 7

Anne Çiğdem Böcek ile ilgili ise yine dış muayenede harici travmatik lezyon izlenmediği, midede yaygın submukozal kanamalar, yer yer noktasal ülsere alanlar, barsaklarda olağan kimüs ve gayta içeriği dışında belirgin patolojik bulgu olmadığının görüldüğü belirtildi.

İşlemler sırasında cenazelerden laboratuvar analizi için bazı örneklerin alındığı öğrenildi. Mide ve bağırsak içerikleri, soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmek üzere örneklendiği kaydedildi. Örneklerin analizinin ardından ölüm sebeplerinin belirleneceği ifade edildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç memleketinde defnedildiMotosiklet kazasında hayatını kaybeden genç memleketinde defnedildi
Sinop’ta 80 litre etil alkol ele geçirildiSinop’ta 80 litre etil alkol ele geçirildi

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.