Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Almanya’da yaşayan Böcek ailesi faciayı yaşadı. Türkiye tatili kabusa döndü. Ortaköy’de yerleştikleri otelden kusma ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki oğlu Muhammet Böcek ile 3 yaşındaki kızı Masal Böcek ile anneleri 27 yaşındaki Çiğdem Böcek hayatını kaybetti. Baba ise entübe edildi. Bir ailenin yok olmasına sebep olarak gıda zehirlenmesi olduğu ileri sürüldü.

İşletmedekiler gözaltına alınırken mekanın müşteri yorumları da ortaya çıktı. Müşterilerin hijyen konusunda şikayetçi olduğu görüldü.

Fahiş fiyatların yanında yiyeceklerden çıkan kıllar da yorumlarda dikkat çekti.

Midyelerin bayat olduğuna dair onlarca yorum var.





Bayat ürünler de diğer müşterilerin yorumları arasında...





"Kırmızı plastik parçaları"





"Midyelerden taş çıktı"



ANNE VE 2 ÇOCUĞUN ÖN OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI!

Öte yandan Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından cenazelerin ön otopsi raporu tamamlandı.

Raporda, Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek ile ilgili, dış muayenelerinde ölüme neden olacak harici travmatik lezyon izlenmediği, mide mukozalarında hiperemi (damarların genişleyerek bölgeye normalden daha fazla kan gelmesi durumu) dışında belirgin patolojik bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Anne Çiğdem Böcek ile ilgili ise yine dış muayenede harici travmatik lezyon izlenmediği, midede yaygın submukozal kanamalar, yer yer noktasal ülsere alanlar, barsaklarda olağan kimüs ve gayta içeriği dışında belirgin patolojik bulgu olmadığının görüldüğü belirtildi.

İşlemler sırasında cenazelerden laboratuvar analizi için bazı örneklerin alındığı öğrenildi. Mide ve bağırsak içerikleri, soğuk zincirle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderilmek üzere örneklendiği kaydedildi. Örneklerin analizinin ardından ölüm sebeplerinin belirleneceği ifade edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır