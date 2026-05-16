Önce ABD şimdi de Rusya! Pekin'den kritik hamleler

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 9 yıl aradan sonra ülkesini ziyaret eden ilk ABD başkanı olan Donald Trump’ı Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen görkemli bir resmi törenle karşıladıktan sonra peş peşe önemli mesajlar vermişti. Şi, 'birlik' mesajı vererek, "Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli" ifadelerini kullanmıştı. Trump ise karşılama için hayranlığını dile getirerek Çin liderini övmüştü.

Şimdi ise terazinin diğer ucundaki devlet Rusya ile Çin arasında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

PUTİN İLE Şİ GÖRÜŞECEK

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 19-20 Mayıs'ta Pekin'i ziyaret edeceği belirtildi.

Ziyarette, Putin ve Şi'nin, Rusya ile Çin arasındaki kapsamlı ortaklık ve stratejik işbirliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik adımları ele alacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunacakları aktarıldı.

İMZA BEKLENİYOR

Açıklamada, Putin ve Şi'nin "2026-2027 Rusya ve Çin Eğitim Yılları" adlı etkinliğin açılış törenine katılacağı ve görüşmelerin ardından üst düzey ortak bildiri ile hükümetler arası, kurumlar arası ve diğer bazı ikili belgelerin imzalanmasının planlandığı ifade edildi.

Putin ve Şi, son olarak Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Eylül 2025'te Çin'de görüşmüşlerdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır