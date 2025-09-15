Önce bir iPhone 17 raflara çıksaydı: iPhone 18 ile ilgili dikkat çeken söylenti!

iPhone'da Dinamik Ada'nın (Dynamic Island) ne zaman tasarım güncellemesi alacağı konusunda uzun süredir çelişkili söylentiler var. En son, iPhone 17’nin daha küçük bir Dinamik Ada'ya sahip olacağı konuşulmuştu, ancak iPhone 17 ve iPhone Air modellerinin tanıtılmasıyla birlikte bu beklenti gerçeğe dönüşmedi. iPhone 18 ise Apple'ı bu vizyona bir adım daha yaklaştırabilir.

SÖYLENTİ: IPHONE 18’DE DAHA KÜÇÜK DİNAMİK ADA VAR, AMA EKRAN ALTI FACE ID YOK

9to5mac'te yer alan habere göre; iPhone 18 serisi daha dar bir Dynamic Island kesimiyle gelecek, fakat ekran altı Face ID'ye veya ön kameraya olmayacak. Bu iddianın sahibi ise, Weibo’daki popüler sızıntı kaynağı Instant Digital.

Instant Digital, sarı renkli iPhone 14 ve 2024 iPad Air'de yatay ön kamera gibi geçmişte doğru bilgiler de vermişti. Fakat zaman zaman söylediklerinin yanlış çıktığı da oldu. Bu söylentiyi değerlendirirken bunu da unutmamak gerek.

iPhone 14 Pro ile tanıtıldığından bu yana Dinamik Ada'nın boyutu ya da şekli değişmedi. Dolayısıyla Dinamik Ada'nın iPhone 18'de daha dar bir tasarıma sahip olması, önemli bir yenilik anlamına gelecek, tabii iddialar doğru çıkarsa.