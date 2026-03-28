Önce boşanma aşamasında olduğu eşini, sonra kendisini bıçakladı

Niğde’nin Bor ilçesinde bir kişi, önce boşanma aşamasında olduğu eşini ardından da kendisini bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, C.Y. (46) ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi B.Z.Y. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.Y., eşi B.Z.Y.’yi bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

B.Z.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır