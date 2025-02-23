Önce çarptı, sonra kaçtı! İstanbul’da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi

Olay, dün gece saatlerinde Ozanlar Caddesi 480. Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, buzlu yolda kayarak park halindeki 2 minibüse çarptı.

ÇEVREDEKİLER YAKLAŞINCA KAÇTI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar kamyonet sürücüsüne doğru koşunca, sürücü panikleyerek park halindeki 1 otomobile daha çarparak olay yerinden kaçtı.

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)