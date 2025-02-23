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  4. Önce çarptı, sonra kaçtı! İstanbul’da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi

Önce çarptı, sonra kaçtı! İstanbul’da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet sürücüsü, görenleri şaşkına çevirdi

23.02.2025 16:32
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
23.02.2025 16:32
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Esenyurt'ta buzlu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, kayarak 3 araca çarptı. Çevredekilerin kendisine doğru koştuğunu gören kamyonet sürücüsü, olay yerinden kaçtı.

Olay, dün gece saatlerinde Ozanlar Caddesi 480. Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, buzlu yolda kayarak park halindeki 2 minibüse çarptı.

ISTANBUL---ESENYURT’TA-BUZLU-YOLDA-KAYAN_580584_171833

ÇEVREDEKİLER YAKLAŞINCA KAÇTI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar kamyonet sürücüsüne doğru koşunca, sürücü panikleyerek park halindeki 1 otomobile daha çarparak olay yerinden kaçtı.

ISTANBUL---ESENYURT’TA-BUZLU-YOLDA-KAYAN_580583_171833

POLİS KAÇAN SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Kazanın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt Otomobil kar kamyonet Minibüs buz çarpma kaza
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